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مؤسسة النقد تحث البنوك على تقديم خدماتها عبر «تمويل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حثت مؤسسة النقد العربي السعودي جهات التمويل (البنوك، المصارف، شركات التمويل)، على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال بوابة «تمويل» الالكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة.

وأشارت المؤسسة في بيان أمس، إلى أن من إيجابيات هذه البوابة فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت، وتوفير الوقت والجهد، مما يساعد في رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.

يأتي ذلك انطلاقا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، واستراتيجية «ساما» الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، إلى جانب التعاون المستمر والمثمر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة.