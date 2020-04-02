شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤيد دعوة المملكة لعقد اجتماع عاجل لـ «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت العراق تأيدها لدعوة المملكة إلى الإسراع لعقد اجتماع عاجل للدول المصدرة للنفط اوبك وللمنتجين المتحالفين معها من خارجها.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان وجه رسالة للامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك محمد باركيندو هذا اليوم ، اكد فيها على تأييد العراق لعقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك + من اجل تدارس تداعيات السوق النفطية ، واتخاذ الإجراءات السريعة من اجل اعادة الاستقرار للسوق النفطية وإعادة التوازن بين العرض والطلب".

وأضاف ان الغضبان كان قد اجرى اتصالات عديدة مع وزراء الدول الأعضاء في منظمة اوبك والمتحالفين معها من خارجها ومع سكرتير المنظمة ورئيس الدورة الحالية ، داعياً فيها الى ضرورة عودة الوزراء الأعضاء الى طاولة الحوار من اجل العمل على وقف تداعيات انهيار الأسواق النفطية ، والإسراع بالاتفاق على صيغة تسهم في استقرار السوق النفطية وإعادة التوازن ،

وأشار جهاد الى ان وزير النفط عبر عن ثقته في إمكانية الاتفاق خلال الاجتماع المقبل ، على صيغة تسهم في تحقق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع وتعيد الاستقرار تدريجياً للسوق العالمية.