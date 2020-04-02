شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: دانة غاز ترجئ البت في بيع أصولها المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجأت «دانة غاز» البت في بيع أصوله المصرية بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وفقا لمصدرين قريبين من سير المحادثات.
وكانت دانة غاز قالت في فبراير/ شباط إنها تلقت عروضا من بعض الشركات لأصولها في مصر وإن قرارا نهائيا سيتخذ بنهاية مارس آذار.
وأبلغ أحد المصدرين «رويترز» طالباً عدم الكشف عن هويته: «لا قرار بعد، أساسا بسبب التأثير العالمي لفيروس كورونا. لكن عملية تقييم (الأصول) تمضي».
ولم يتحدد موعد للتوصل إلى قرار بشأن البيع المحتمل، لكن مصدرا ثانيا قال إنه «على المسار».
كانت الشركة قالت في فبراير/ شباط إن الإنتاج من مصر تراجع 4% إلى 33 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2019 من 34 ألفا و500 برميل يوميا في 2018.
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