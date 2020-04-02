«أبوظبي التجاري»: الانكشاف على «إن إم سي» أقل من 1% من إجمالي الأصول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

كشفت مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن حجم انكشافها على شركة إن إم سي للرعاية الصحية والشركات التابعة لها، وقالت المجموعة: إنها واحدة من 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية قامت بإقراض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية بمبلغ يصل إلى 981 مليون دولار (نحو 3.603 مليار درهم) كما في 31 مارس/آذار 2020، وهو ما يعادل أقل من 1% من إجمالي أصول مجموعة بنك أبوظبي التجاري.

وتتضمن هذه الديون تسهيلات ائتمانية كانت قد حصلت عليها من بنك أبوظبي التجاري، ومن كل من بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال قبل إتمام عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة في شهر مايو/أيار 2019.

وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الشركة، لا يمكن لبنك أبوظبي التجاري تحديد مقدار المخصصات المتوقعة في الوقت الحالي، لاسيما في ضوء التصريحات الأخيرة حول رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يتم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية كما في 30 يونيو/حزيران 2019.

وقال بنك أبوظبي التجاري: إنه أحد الأطراف المعنية بأعمال شركة «إن إم سي» وهو ملتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية واستدامة الأعمال على المدى البعيد بما من شاأنه المحافظة على حقوق البنك، ومراعاة مصلحة كافة الأطراف المعنية بما في ذلك طاقم العمل والمرضى وشركاء الأعمال ومختلف الجهات الدائنة.

وأضاف بنك أبوظبي التجاري، إنه يدرك الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في خدمة المجتمع، لاسميا في ظل الظروف التي تشهدها المرحلة الراهنة، ويؤكد البنك امتنانه وتقديره لكافة أفراد الطاقم الطبي وفريق العمل في الشركة على ما يبذلونه من جهد عظيم؛ لتوفير الرعاية الصحية بشكل متواصل ومستمر على الرغم من التحديات المرحلية. وسيقوم بنك أبوظبي التجاري بإخطار السوق بالشكل اللازم في حال طرأت أية مستجدات بهذا الخصوص.