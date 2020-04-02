ورش عمل عن بعد للجهات الحكومية حول نظام إعداد الميزانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت وزارة المالية مؤخراً ورش عمل تدريبية عن بعد حول النظام الآلي لإعداد الميزانية بشأن النظام الجديد لإعداد ميزانية الوظائف، وهدفت ورش العمل إلى إتاحة الفرصة أمام الجهات الاتحادية للتعرف إلى النظام الجديد لتعديل ميزانيات الوظائف بالحكومة الاتحادية، والتدرب على استخدامه، وطرح استفساراتها حول آليات تطبيقه.

حضر ورش العمل عدد من المختصين بإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية من 24 جهة اتحادية، إضافة إلى عدد من الفنيين المتخصصين في إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية.

وأكد سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية على أهمية مواصلة تنظيم ورش العمل التدريبية عن بعد، وذلك لتأهيل وتدريب المختصين بإعداد الميزانية لدى كافة الجهات الاتحادية، وتقديم الدعم والإرشاد لهذه الجهات في المجالين الفني والمهني فيما يتعلق بنظام تعديل ميزانية الوظائف.

وقال: انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، تحرص وزارة المالية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية وتوفير الدعم والتدريب اللازمين حول إعداد وتنفيذ مشروع الميزانية وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، لضمان سلامة النظام المالي وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

واستعرضت ورش العمل التدريبية آلية سير العمل بالنظام الآلي لإعداد الميزانية بشأن النظام الجديد لإعداد ميزانية الوظائف، وطُرق طلب ومراجعة محفظة طلبات الاستحداثات والتي يسمح باستخدامها في حال وجود طلب لأي تغيير في موازنة الموارد البشرية المعتمدة ومنها على سبيل المثال حالات استحداث وظائف جديدة أو التعديل على ميزانية الوظائف المستحدثة وطلب استبدال للتقاعد أو الاستقالة وإجراءات ترقيات الموظفين، ويقوم النظام الجديد في ذات الوقت بعكس كل هذه الإجراءات على مشروع ميزانية السنة المالية اللاحقة الجاري إعدادها. وشهدت ورش العمل أيضاً شرح خطوات وإجراءات تحديث الميزانية بعد استكمال الربط مع نظام بيانات الموظفين (بياناتي).