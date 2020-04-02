شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقفز بأكثر من 40% في أعقاب تغريدة "ترامب" ودعوة السعودية لاجتماع "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي في أعقاب نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتغريدة على حسابه بموقع "تويستر" عن سوق الخام، بالإضافة إلى دعوة السعودية لعقد اجتماع لمنظمة "أوبك" وحلفائها من المستقلين.



وكشف الرئيس الأمريكي "ترامب" بانه أجرى اتصالات هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" وتناقشا عن سوق الطاقة العالمي وكيفية إعادة الاستقرار للأسعار.



وأضاف "ترامب" بأنه يتوقع إعلان كل من السعودية وروسيا عن اتفاق بخفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يومياً.

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وعلاوة على ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السعودية بأن المملكة وجهت الدعوة لأطراف "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارجها على رأسهم روسيا لعقد اجتماع طارئ لبحث أحوال سوق الخام.



وعلى الأرجح، من الممكن أن يسفر هذا الاجتماع عن خفض في الإنتاج بالتنسيق بين الأطراف كافة الأمر الذي يدعم بدوره أسعار النفط.



وعن التداولات، قفزت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش 42.5% إلى 35.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 36.2 دولار وأقل سعر عند 25.4 دولار.



وصعد ""ويست تكساس بنسبة 20% إلى 24.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.3 دولار وأقل سعر عند 20.7 دولار.