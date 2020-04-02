الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات رغم صدور بيانات سلبية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم الخميس عبلى الرغم من صدور بيانات حكومية سلبية بالإضافة إلى خسائر قوية بالأمس.


وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون طلب إلى إجمالي 6.65 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.

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تأتي هذه البيانات قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا غدا الجمعة والذي سيوضح حالة سوق العممل في مارس/آذار.


وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حذر من مواجهة أسبوعين خطيرين للغاية فيما يتعلق بأزمة جائحة "" مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى وفيات بين مائة ألف و240 ألف حالة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 21062 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 7408 نقاط، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 2489 نقطة.

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