شكرا لقرائتكم خبر عن دور للضيافة توقع مذكرة تفاهم مع "العامة للأوقاف" لتطوير قطعة أرض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دور للضيافة عن حصولها على موافقة مجلس إدارة شركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف) على إنشاء شركة ذات غرض خاص بنسبة ملكية (49%) لشركة دور للضيافة (51%) للهيئة العامة للأوقاف.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنه سيتم استكمال المناقشات حول هذا الموضوع بعد استكمال كافة الاجراءات التعاقدية بين الطرفين والاعلان لاحقا.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى تحسن إيرادات فنادق الشركة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى تحسن إيرادات الشركة من النشاط العقاري وذلك لدخول وحدات سكنية جديدة في مشروع داراق للتشغيل.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 53 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 57.5 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 7.8%.