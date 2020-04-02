شكرا لقرائتكم خبر عن ساتورب تعزز من ريادتها للمسؤولية الاجتماعية و تدعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 5 مليون ريال سعودي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة ارامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب " عن دعمها مبادرة صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا COVID-19 بمبلغ 5 مليون ريال سعودي. ‫ويأتي هذا الدعم لأبطال الصحة تقديرا من الشركة لما يبذله ابطال الصحة من جهود عظيمة لمكافحة هذه الجائحة. الجدير بالذكر أن شركة ساتورب هي مصفاة بالجبيل الصناعية الثانية بسعة تكرير 450,000 برميل في اليوم، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية ايضا ولها مساهمات عديدة وعلى رأسها مبادرة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية والتي تم إطلاقها لدعم رواد الأعمال الحرفين والتي تبنت ما يزيد عن المائة مشروع في جميع أنحاء المملكة حتى الآن.

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