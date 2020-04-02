شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: نهدر 33% سنوياً من غذائنا بقيمة 40 مليار والان نبدء بالتفاصيل

وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن يتم إهدار أكثر من ٣٣٪ من غذائنا سنوياً وبما قيمته ٤٠ مليار ريال . وأضاف :"كلنا مسؤول عن هذا الهدر وآثاره على الصحة والبيئة والاقتصاد" ، مضيفا :"استشعار الجميع أهمية حفظ النعمة والاستهلاك الرشيد للغذاء هو طاعة لله ورسوله، واستجابة لتوجيهات ولاة الأمر".

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