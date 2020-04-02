شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر بوتين .. وقف العمل نهائياً في روسيا لمحاصرة كورونا حتى 30 أبريل والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت روسيا عن أكثر من 3500 حالة إصابة بفيروس كورونا المميت، في حين حذر كبار المسؤولين من أن العدد الفعلي للحالات ربما يكون أعلى بكثير.
وشهد هذا الأسبوع بداية فترة الحجر الصحي على الصعيد الوطني ، حيث تم نصح الروس الذين يعملون في الوظائف التي تعتبر غير ضرورية بالبقاء في منازلهم.
واستمرت محلات السوبر ماركت والصيدليات وبعض الخدمات الحكومية في فتح أبوابها أثناء فترة الحجر الصحي.
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