شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يناقش هاتفياً أوضاع أسواق الطاقة مع الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

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