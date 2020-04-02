شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "مطاحن المدينة المنورة" تواصل الإنتاج اليومي بمعدل 21500 كيس والان نبدء بالتفاصيل

يعد فرع شركة المطاحن الرابعة بالمدينة المنورة أحد المشاريع التنموية الكبرى التي تخدم سكان المنطقة، حيث ينتج الفرع ما يقارب ٢١٥٠٠ كيس يوميًا سعة ٤٥ كيلوجراما ، كما يتم المحافظة على الطاقة التخزينية للفرع بشكل مستمر.

وللفرع آلية عمل بشرية وفنية، تبدأ من إستلام القمح في فرع المدينة المنورة، ثم يخضع للفحص والمعاينة وتحديد نوعيته وجودته، ثم إرساله إلى قسم الصوامع لتنظيفه وحفظه، ثم يتم إرساله إلى مطاحن الدقيق ويتم إستخلاص الدقيق من القمح بنسب مختلفه لإنتاج أنواع متعدده مثل دقيق البر، دقيق المخابز، الدقيق الفاخر، والنخالة.

كما أن للفرع قاعدة بيانات للمخابز بالمنطقة بالإضافة إلى الموزعين، ولها آلية توزيع مباشرة وغير مباشرة متقنه.

وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير هذه السلعة للمواطن بسعر مدعوم ومناسب حرصا على سلامة الأمن الغذائي من خلال شراء أفضل أنواع القمح بالعالم ومن أفضل المناشئ ومواصفات عالمية عالية.