شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع مع ارتفاع معدلات البطالة والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس بعد أن تخطت طلبات إعانة البطالة مستوى قياسيا متجاوزة الستة ملايين طلب مع فرض مزيد من الولايات على قاطنيها ملازمة منازلهم لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 124.05 نقطة بما يعادل 0.59 بالمئة ليفتح على 20819.46 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.96 نقطة أو 0.48 بالمئة ليسجل 2458.54 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 43.13 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 7317.45 نقطة.