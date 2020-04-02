شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تدعم جهود مكافحة كورونا بـ 150 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مجموعة من الإسهامات بلغت قيمتها مع نهاية شهر مارس 2020م، قرابة 150 مليون ريال في إطار الجهود التي تقودها مختلف القطاعات الوطنية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، لهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

و أكد رئيس مجلس إدارة شركة (سابك) الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع حرص الشركة على ضرورة العمل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، لتجاوز هذه الأزمة، والالتزام بأقصى درجات المسؤولية تجاه المجتمع ومساعدته على تطبيق التعليمات الاحترازية واتباع أفضل السبل لحماية صحته واستقراره.

وقال: " إن (سابك) تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح في التغلب على التحديات، وعلينا جميعًا أن نكون على قدر التحدي بإثبات مدى التزامنا بواجبنا الوطني في وقت جسدت فيه قيادتنا الحكيمة موقفاً مشرفاً بالحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من تأثرهم بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجدCOVID-19)،( فضلاً عن دور المملكة عبر ترؤسها لمجموعة العشرين، وقيادتها لجهود العالم وهو يخوض مهمة كبرى لاستعادة عافيته في مواجهة هذه الجائحة"

ويأتي هذا الإسهام في إطار التزام الشركة بأداء واجبها الوطني بالتكامل مع كافة القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19) (، وإيماناً بأهمية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الصحة العامة وصون حياة الإنسان كأولوية قصوى.