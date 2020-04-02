شكرا لقرائتكم خبر عن "القصبي" يشارك في اجتماع افتراضي لوزراء التجارة بمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التجارة ماجد عبد الله القصبي أنه اجتمع اليوم "استثنائيًا" مع وزراء التجارة بمجلس التعاون عبر "الاتصال المرئي" لمواجهة جائحة "فيروس كورونا". وأضاف القصبي: "ناقشنا وفرة السلع الأساسية لدول المجلس، وانسيابية انتقالها بين دولنا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القصبي" يشارك في اجتماع افتراضي لوزراء التجارة بمجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.