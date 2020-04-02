شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تهبط بأكثر من 4% لكنها لا تزال أعلى حاجز 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومخاوف الطلب العالمي على المعادن الصناعية.



يأتي ذلك في ظل انخفاض مبيعات السيارات في الأسواق العالمية لا سيما الأمريكية الأمر الذي يقلل الطلب على معدن البلاديوم المستخدم في إنتاج مكونات قلل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



وكشفت بيانات عن انخفاض مبيعات السيارات في السوق الأمريكي خاصة من الشركات الرئيسية مما يعكس أضرار فيروس "كورونا".

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وهبطت مبيعات "فيات كرايسلر" بنسبة 10% خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري كما انخفضت مبيعات "جنرال موتورز" بنسبة 7%، في حين تراجعت مبيعات "نيسان" بنسبة 30% خلال نفس الفترة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 100.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.1 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.2% إلى 2051 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2235 دولار وأقل سعر عند 2051 دولارا.