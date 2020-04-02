شكرا لقرائتكم خبر عن سندات بـ 12 مليار دولار لعمالقة النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركات النفط العملاقة «شل» و«توتال» و«إيكوينر» بيع سندات بقيمة 12 مليار دولار مع تنامي تأثيرات التراجع في أسعار النفط وانهيار مستويات الطلب في ظل التداعيات المستمرة لفيروس كورونا، التأثيرات التي تهدد تدفقات السيولة لهذه الشركات لأشهر قادمة.
وكانت هذه الشركات تحت ضغوط من حملة الأسهم حتى قبل أزمة كورونا إثر مطالبتها بتحسين العائدات ما دفعها لتأجيل خطط استثمار وخفض تكاليف وإيقاف خطط إعادة شراء أسهم.
وتسعى الشركات الثلاث لحماية توزيعات الأرباح في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي حد الطلب على النفط وحرب الأسعار وتأثيراتها على سعر النفط.
وأعلنت «شل» عن بيع سندات بقيمة 3.75 مليار دولار. وطرحت شركة «توتال» الفرنسية سندات بقيمة 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار)، وأصدرت «ايكوينر» سندات بقيمة 5 مليارات دولار باستحقاقات تمتد من 2025 إلى 2050.
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