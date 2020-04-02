الاقتصاد

رحلات لطيران الإمارات إلى أوروبا الأسبوع المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات لطيران الإمارات إلى أوروبا الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد عادل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن الناقلة ستسير حاليا ما بين 10 و15 رحلة طيران ركاب يوميا، مقارنة بـ 500 رحلة يوميا قبل الأزمة، وستكون في اتجاه واحد من دبي إلى الجهة المقصودة فقط، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو مساعدة عودة مواطني بعض الدول في الإمارات إلى دولهم.
يأتي ذلك بعد ساعات علىت إعلان سمو الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، أن «طيران الإمارات» قد حصلت على موافقة السلطات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من 6 الجاري.
وأشار رضا في اتصال مع «العربية» إلى أن المخطط تسيير رحلات إلى لندن وفرانكفورت وباريس وزيورخ وبروكسل، ووجهات أخرى سيتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات المعنية. وأوضح أن الولايات المتحدة من ضمن الوجهات التي قد يسير لها طيران الإمارات رحلات خلال الفترة المقبلة.
وستنقل الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم. وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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