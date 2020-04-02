شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار تحدد موعد صرف التوزيعات النقدية عن الربع الرابع من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار أنه تم تحديد يوم 4 أبريل 2020 كموعد لصرف التوزيعات النقدية التي سبق وأن أعلنت عنها في وقت سابق، والبالغة 72.2 مليون ريال، وبحصة للسهم الواحد تبلغ 0.45 ريال، تعادل 4.4% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع "تداول" أنه سيتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك.

وأوضحت أنه سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات - الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 64.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال العام 2019 بالمقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى أن العام السابق تضمن شطب مصروفات رأسمالية وتسجيل خسائر الإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وتكوين مخصص التزامات محتملة بمبلغ 67.82 مليون ريال لضمان تسهيلات شركة زميلة.

كما أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.93% من رأس مال شركة أراك الى زيادة صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لهذا العام.