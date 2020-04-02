شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 6% بفضل تدخل الولايات المتحدة لإنهاء حرب الأسعار بين السعودية وروسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 6% خلال تعاملات يوم الخميس ليواصل الخام الأمريكي مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،ويستأنف الخام الدولي تعافيه من أدنى مستوى فى 18 عاما ، يأتي هذا الارتفاع بفضل تدخل الولايات المتحدة لإنهاء حرب الأسعار المحتدم بين السعودية وروسيا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 6.1% إلى مستوي 22.59$ ، من مستوى الافتتاح عند 21.29$، وسجل أدنى مستوي عند 20.80$ ،وصعد خام برنت بنسبة 8.4% إلى مستوي 27.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 25.69$ ، وسجل أدنى مستوي عند 25.48$.

حقق الخام الأمريكي ،عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 5.4% ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 18 عاما عند 19.29$ للبرميل.

فى المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% ، بعد ارتفاع بنسبة 14 % فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من مستوي 21.68$ للبرميل الأدنى منذ آذار/مارس 2002.

قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا على اتفاق قريبا لإنهاء حرب الأسعار المحتدم بينهما.

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وأوضح ترامب إنه تحدث مؤخرا مع قادة السعودية وروسيا ،ويعتقد أن البلدين سيبرمان صفقة لإنهاء حرب الأسعار بينهما فى غضون أيام قليلة ،الصفقة تتضمن خفض إنتاج يعيد الأسعار إلى الارتفاع.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق الاستقرار فى السوق ،لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بتعميق خفض الإمدادات تسبب فى اضطرابات شديدة فى السوق.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين " فى اجتماع حكومي يوم الأربعاء إنه يجب على كل منتجي النفط والمستهلكين إيجاد حل من شأنه تحسين الوضع الصعب لأسواق النفط العالمية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 13.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس، فى عاشر زيادة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي 3 شباط/فبراير 2017، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 3.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 470 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 21 حزيران/يونيو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 13.0 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.