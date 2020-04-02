شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل مكاسب قوية لقطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف عمليات التعافي التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفضل مكاسب قوية لقطاع الطاقة المستفيد من الارتفاع الواسع فى أسعار النفط بالأسواق العالمية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.9% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد تحذير أمريكي حيال ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

واختتم مؤشر ستوكس أوروبا يوم الثلاثاء جلسات الربع الأول من هذا العام ، مسجلا انخفاضا بنسبة 23% ،بأكبر خسارة فصلية فى نحو 18 عاما مع محو حوالي 3 تريليون دولار من قيمته السوقية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 5% ، بفضل ارتفاع أسعار النفط بحوالي 10% بالأسواق العالمية ، بعد تحرك الولايات المتحدة لإنهاء حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وتظل المكاسب يوم الخميس محدودة حتى الآن ، مع ترقب تطورات تفاقم جائحة فيروس كورونا فى أوروبا ،والصعوبة البالغة حتى الآن فى الحد من انتشارها السريع.

وفى الولايات المتحدة تجاوز عدد المصابين بفيروس كوفيد 19 حاجز 200 ألف حالة مع ارتفاع الوفيات إلى 4.5 ألف ،وحذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن بلاده قد تشهد زيادة أكبر فى الحالات خلال الأسبوعين المقبلين ،حيث يتم إجراء اختبارات واسعة النطاق مع تفشي المرض فى المزيد من المدن والولايات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 4.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد تحذير شديد بشأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.25 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5%.