أوراكل يحول خسائره إلى مكاسب – تحليل – 02-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته لأدنى سعر له عند 46.01، ليرتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع طفيفة بنسبة بلغت 0.79% بما يعادل 0.38 نقطة ليستقر عند سعر 48.71 دولار، ويأتي هذا الإغلاق وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.55، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 42.35. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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