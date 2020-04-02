مورجان ستانلي ينزلق انخفاضاً – تحليل – 02-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -7.00% بما يعادل -2.38 نقطة ليستقر عند سعر 31.62 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 36.80، ليستهدف مستوى الدعم المهم 27.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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