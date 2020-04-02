ثري إم يظهر المزيد من الإشارات السلبية – تحليل – 02-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، ويأتي هذا الارتفاع بعدما حاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.47% بما يعادل -3.37 نقطة ليستقر السهم عند سعر 133.14 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 139.25، ليستهدف مستوى الدعم 114.05.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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