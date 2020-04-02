شكرا لقرائتكم خبر عن رصيد سندات الخزانة الأمريكية في أعلى مستوياته منذ 2008 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع رصيد سندات الخزانة الأمريكية متخطياً حاجز النصف تريليون دولار يوم الثلاثاء الماضي بحسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة أمس الأربعاء.
ووصل رصيد سندات الخزانة إلى 515 مليار دولار يوم الثلاثاء بزيادة 108 مليارات دولار عن اليوم السابق. وبذلك يكون رصيد سندات الخزانة الأمريكية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.
ويرجع السبب وراء جزء كبير من هذا الارتفاع إلى زيادة إصدارات سندات الخزانة سعياً لتوفير السيولة اللازمة لتمويل خطة الدعم الاقتصادي التريليونية في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية.
وقال خبراء اقتصاد إن هناك عدداً من الأسباب المحتملة وراء الارتفاع، منها رغبة وزارة الخزانة في توفير المزيد من السندات لمواجهة الطلب عليها باعتبارها من الملاذات الآمنة للمستثمرين أو أنها ترغب في تعزيز أهداف السيولة إما لأسباب وقائية أو لتعزيز ميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع الخبراء أن يرتفع الرصيد متخطياً حاجز الـ 700 مليار دولار مع منتصف الأسبوع القادم.
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