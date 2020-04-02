«دي إكس بي» تنجح في تأجيل مستحقات للدائنين 15 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن اختتام المناقشات مع شركاء التمويل بالاتفاق على تأجيل نسبة من دفع الفوائد/ الأرباح المستحقة على أن يتم تسويتها نقداً في نهاية الفترة الـ15 شهراً وسيصبح هذا الاتفاق يسري من 31 مارس 2020 ولمدة 15 شهراً حتى 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة المتخصصة في قطاع التسلية والترفيه إن عدد شركاء التمويل للتسهيل البنكي الأول انخفض من 15 إلى اثنين فقط «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في وجهاتها الترفيهية دبي باركس أند ريزورتس لحين الانتهاء من تقييم الوضع الراهن. ويشمل تعليق العمليات في فندق لابيتا ومنطقة التجزئة والمطاعم في ريفرلاند دبي.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إن فيروس كورونا (كوفيد 19) سيؤثر بلا شك في نتائج 2020، ومع ذلك ونظراً لصعوبة تقييم مدة تأثير انتشار الفيروس على الصعيد العالمي والمحلي، فإنه من المبكر جداً التوقع بدقة مدى تأثيره على نتائج الشركة والأداء التشغيلي، وأضاف: «تماشياً مع ذلك قمنا بتفعيل الخطط البديلة عن طريق تطبيق العديد من المبادرات لتخفيض التكاليف التشغيلية علاوة لما تم إنجازه من تخفيض التكاليف التشغيلية في العام 2019».