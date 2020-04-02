شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الرابع على التوالي بفعل تركيز المستثمرين على السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل استمرار اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، لمواجهة أي نقص محتمل فى العملة الأكثر سيولة فى العالم ، فى ظل حالة الفزع التي تسيطر على الأسواق حيال الإضرار الاقتصادية الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.0915$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0961 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0967$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقد اليورو نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار بحث المستثمرين عن السيولة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي ، لتأمين سلامة العملة الأكثر سيولة بالعالم ، فى فترة من أصعب الفترات التي مرت على أسواق المال العالمية.

فمن المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى إضرار اقتصادية فادحة ،وانكماش الاقتصاد العالمي بأسوأ وتيرة فى عقود طويلة ،الأمر الذي سوف يترتب عليه المزيد من الخسائر الواسعة فى أسواق الأسهم العالمية ،ونقصا مؤكدا فى سيولة الدولار الأمريكي.

لا يزال فيروس كوفيد -19 ينتشر على نطاق فى معظم أنحاء العالم ،فمن المتوقع تجاوز عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى مليون حالة فى غضون يوم أو يومين ،خاصة مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بوتيرة سريعة جدا فى الولايات المتحدة.