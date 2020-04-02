شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مستوى 27.60 هذا الصباح لكنه يعود للانخفاض بعد التماسك دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 24.60 ثم 22.40 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن كسر 25.75 سيهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 27.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط