شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة هذا الصباح ليخترق مستوى 21.85 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 24.30.

وحتى الآن، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ما لم نشهد إغلاقاً يومياً فوق 21.85، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تتواجد عند 20.00 ثم 19.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 22.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط