شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب لاختبار مستوى 1599.10، بانتظار اختراق مؤكد لهذا المستوى لتعزيز التوقعات بمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير ومن ثم فتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1633.60 ثم 1689.30.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1571.20 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1610.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد