شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً طفيفاً في محاولة للتوجه نحو هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1.2515، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2777، بينما يمثل الثبات فوق 1.2304 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد