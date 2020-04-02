شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار بتقديم تداولات سلبية بعد إعادة اختبار خط الرقبة المكسور لنموذج الرأس والكتفين، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.0840، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.0700 ثم 1.0640 على المدى القريب، بينما يمثّل الثبات دون 1.0966 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط