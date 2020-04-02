شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: لدينا موارد تكفي لمواجهة تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد صندوق النقد الدولي ان موارده تكفي للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". و قال مسؤولون في الصندوق في تصريحات صحفية إن جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطا كبيرة على اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقتهم في كفاية موارد الصندوق لتلبية حاجات تلك الدول..مؤكدين أن الصندوق بعيد عن استنفاد إجمالي طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار ويعمل على استكشاف مصادر جديدة للتمويل والسيولة للدول الأعضاء.

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