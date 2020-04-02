شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت نافع: تشكيل 5 مجموعات عمل لتصنيع أجهزة تنفس مصرية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك تجاوب كبير مع مبادرة الاستفادة من منح حقوق الملكية الفكرية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى بالمجان من الشركة صاحبة الملكية لمواجهة فيروس كورونا.

أضاف نافع فى تصريحات له اليوم، أنه منذ إطلاق مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعى والاتصالات لم تتوقف، مجموعات العمل التى تم تشكيلها بدأت أنشطتها من خلال (لجنة مركزية- وحاضنة مجموعات بحثية- ومجموعة عمل التمويل- ومجموعة عمل الاتصال وتبادل المعلومات- ومجموعة عمل تحليل الاحتياجات والمكونات- ومجموعة عمل دراسة مواقع المصانع وتأهيلها..) .

وأشار إلى أنه فور إطلاق المبادرة تطوع الجميع لسرعة إنجاز تصنيع أجهزة تنفس فى شركات القابضة للصناعات المعدنية، لافتا إلى أن المجموعات البحثية التي تعمل بالفعل على الأرض من قبل المبادرة اقتربت من الانتهاء من النماذج الأولية، ونتابع معها جميعاً الاختبارات وبدائل المكونات النادرة (5 مجموعات جادة حتى الآن) .

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ووجه نافع الدعوة إلى جميع المتخصصين فى ال biomedical engineering بإتاحة كافة مصانع القابضة المعدنية خاصة مصانع تصنيع وتجميع السيارات بشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، لتصنيع أجهزة مثيلة للجهاز الذى أتاحت شركة medtronic وهى الأكبر فى العالم تصميماته دون حقوق الملكية الفكرية، خاصة أن شركات السيارات الأمريكية بدأت فى تصنيعه.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن سفير المجر دكتور "بيتر كيفك" اتصل بي اليوم، وأبدى رغبة بلاده في المشاركة للمساعدة في توفير هذا الجهاز للشعب المجرى بعد إشباع حاجة السوق المصرية.

وأضاف "أنا منبهر بالشعب المصرى بإمكاناته وقدراته ووطنيته".