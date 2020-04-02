الاقتصاد

بنك الكويت المركزى يخفض متطلباته الرقابية لتمكين البنوك من التعامل مع أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل اليوم الخميس، إنه أصدر تعليمات جديدة تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك لإعطاء مساحة إضافية لها "للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين" في ظل أزمة فيروس كورونا،.

 

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وقال المحافظ في بيان صحفي إن التعليمات تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5% وتخفيض متطلبات معايير السيولة.

 

كما تشمل أيضا خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 % إلى 25 % ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90 % إلى 100 % بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار بحسب البيان.

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