شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 30.3% إنخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بشهر يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الخميس النـشرة الـشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2020 وقد بلغت قيمة العجـز فى الميزان التجـارى 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3 ٪.

وتضمنت النشرة مجموعة من أهم المؤشرات، حيث إرتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 1.4 ٪ حيـث بلغـت 2.48 مليــار دولار خـلال شهـر يناير 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 102.6 ٪،أسمدة بنسبة 7.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1 ٪، سجاد وكليم بنسبة 22.2 ٪).

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وإنخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر يناير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمهـا (ملابس جاهزة بنسبة 6.9 %، منتجات البترول بنسبة 9.2 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 28.1 % ، فواكه طازجة بنسبة 31.0 %).

وإنخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.4 ٪حيث بلغت 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020 مقابل 6.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 34.1 ٪ ,مواد اولية من حديد أو صلب بنـسبه 28.9 ٪،لدائن بأشكالها الاولية بنـسبة 19.2 %, ذرة بنسبه 9.7 %).

بينما إرتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهـمها : (سيارات ركوب بنسبة 6.9 ٪، قمح بنسبة 15.0 ٪، محركات ومولدات ومحركات كهربائية بنسبة 55.1 ٪).