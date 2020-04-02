شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد المشروعات والمناطق الحيوية بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس جمال طلعت بدوي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بعض المشروعات والمناطــق الحيويـة بالتجمــع الثالـث " القطاميـــــة – محليــات الشبــــــاب"، يرافقهما مسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

وتفقـــد مساعد نائب رئيس الهيئة ورئيس الجهاز، محـور سعــد زغلـــول بطـول ٨ كم والــذي يعد الشريان الحيوي والتنمــوي الرئيسي لسكان التجمــــــع الثالـــث، نظراً لربطه الطريق الدائري بالتجمع الثالث، وكذا تفقدا شارع الحـزام الاخضــر "الدائـــــــري الجنوبي بالتجمع الثالث" حيث يجرى ربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق ٤ قطاعات عرضية ليتم الاستفادة منه بشكل كامل، وتم التأكيد خلال الجولة على أهمية الانتهــــــاء من المحورين خلال فترة وجيزة وذلك لأهميتهما الكبــــــرى لسكان التجمع الثالث بوجه خاص وسكان القاهرة الجديدة بوجه عام.

كما تم المرور على مشروع إنشاء الخط المثقب قطر 560 مم بطول 1000م/ط، والجاري تنفيذه للتخلص من ظاهرة المياه السطحية بمنطقة الحزام الأخضر بالتجمع الثالث، والمشروع عبارة عن خطوط مواسير مثقبة لحل المشكلة نهائيا وبداية لتطوير الحزام الأخضر، عن طريق تجميع المياه السطحية من خلال تلك المواسير وصرفها بالانحدار على محطات الرفع القائمة بالمدينة.

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كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد عقد أول اجتماع لمقاولى الشارع" المسئولين عن صيانة شبكات الصرف والمياه، داخل المدينة، وذلك فور توليه رئاسة جهاز المدينة مباشرة، لافتا إلى أنه أبدى بعض الملاحظات على طريقة تشغيل المقاولين، وأصدر عدد من التكليفات لهم.

وأضاف المهندس امين غنيم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه راجع كافة عقود المقاولات، وشدد خلال لقائه مع المقاولين على ضرورة، مراجعة شبكة صرف المدينة بالكامل، وإجراء الصيانة الدورية بصفة مستمرة، وتوفير كافة المعدات والأفراد طبقا لكراسة الطرح، والتفاعل اللحظى مع أي مشكلة تحدث، وعدم التأجيل.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه قرر تشكيل فريق عمل تكون مهمته استقبال شكاوى سكان المدينة الخاصة بالصرف وشبكات المياه، العمل على حلها مباشرة، ومتابعة طرق الحل، وكذلك متابعة المواطن للتاكد من حل المشكلة، ومدى رضاه عن الخدمة المقدمة.