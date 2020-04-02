شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز ٦ أكتوبر يعلن تلقى طلبات ترخيص المباني عبر البريد الالكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أنه سيتم تلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني 6[email protected] ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصا من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه سيتم مراجعة الطلبات من قبل الإدارة المختصة بالجهاز والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد تفقد أمس مشروعى أعمال تنفيذ كوبرى علوى ونفق سيارات بطريق الواحات الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل.

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وأوضح المهندس شريف الشربينى، خلال جولته بالمشروعين، أنه جارٍ تنفيذ الكوبرى العلوى فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى إلى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات الفيوم، وكذا تنفيذ نفق سيارات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى الطريق الدائرى بذات الطريق، مشيراً إلى أن المشروعين يهدفان إلى تخفيف الكثافات المروية بطريق الواحات، حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة بموقعى إنشاء الكوبرى والنفق أكثر من 30 دقيقة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ عمل التحويلات المرورية اللازمة للمشروعين لتفادي أي تكدس أثناء تنفيذ الكوبري والنفق وسيتم الإعلان عن التحويلات المرورية وحركة المرور فور الانتهاء من التحويلات الجديدة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور ارئيسية بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة القطاع الخاص.