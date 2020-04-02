شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.4% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.4% رابحا 91.87 نقطة ليصل إلى مستوى 6661.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.12% رابحا 6.55 نقطة ليصل إلى مستوى 5632.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 146.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفع 156 سهما، فيما تراجع 30 سهما.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.04%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.72%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.27%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.08%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.28%.

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وجاء سهم "بترو رابغ"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.01%، ثم سهم الوطنية للتعليم بنسبة 7.90%، ثم سهم الكثيرى بنسبة 6.74%، فيما جاء سهم "وفرة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.47%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 1.45%، ثم سهم "دور،" بنسبة 1.30%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أسمنت اليمامة، عن دعمها بمبلغ 3 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ويأتي ذلك ضمن مبادرات القطاع الخاص لمكافحة فيروس كورونا تماشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.