شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات باستثناء السوق الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى، باستثناء مؤشر السوق الرئيسى. وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسراً 3.24 نقطة ليصل إلى مستوى 4744.78 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسراً 6.61 نقطة ليصل إلى مستوى 5101.91 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% رابحاً 2.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4041.49 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.10%، خاسراً 4.010 نقطة ليصل إلى مستوى 3942.72 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 49.8 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار كويتى عبر 3937 صفقة. وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%. وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.84%، تليه شركة أسمنت الكويت بنسبة 9.15%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 6.13%، فيما تصدر سهم "شركة المجموعة التعليمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.93% ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 6.90%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 5%. وفى سياق آخر أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: - اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019: شركة تمكين القابضة. ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال: شركة الاثمار القابضة. شركة ياكو الطبية. شركة مجموعة الراي الاعلامية. ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية: شركة ايفكت العقارية. Advertisements رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020: شركة تمكين القابضة. شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية. شركة ياكو الطبية. شركة أم القيوين للإستثمارات العامة. شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية. الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني. خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020: شركة ايفكت العقارية. شركة أبيار للتطوير العقاري. الشركة العالمية للمدن العقارية. شركة المعدات القابضة. شركة برقان لحفر الآبار. شركة أسمنت الخليج. شركة الإثمار القابضة. سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج: شركة الأمان للاستثمار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات باستثناء السوق الرئيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.