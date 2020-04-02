شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيعًا للمواطنين على البقاء في منازلهم..كريم مصر تطلق "وصلي" للتوصيل من الباب إلى الباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الظروف الراهنة التي أرغمت الكثير على البقاء في المنزل وحد حركتهم للحفاظ على الصحة والسلامة، أعلنت شركة كريم مصر، المنصة المتخصصة في مجال النقل التشاركي، عن إطلاقها خدمة "وصلي" والتي تهدف إلى توصيل الطرود التي يرغب العملاء في ارسالها فيما بينهم. تقوم خدمة "وصلي" من خلال تطبيق كريم على إيصال الطرود من مكان إلى آخر، حيث يقوم كابتن من الشركة باستلام وتوصيل الطرد إلى المكان المراد، مع إمكانية تتبع الطرد حتي وصوله، والدفع نقدي عند التسليم أو عن طريق البطاقات الائتمانية او محفظة كريم لتخدم هذه الخدمة العديد من الأفراد وخاصة كبار السن على وجه التحديد لتجنب احتكاكهم بالزحام والتجمعات.

ومن جانبه أكد المهندس وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لشركة كريم مصر، على حرص كريم، كجزء من مسئوليتها تجاه المجتمع، على أهمية المساهمة في تيسير حياة المواطنين خصوصًا في تلك الفترة العصيبة التي تستلزم علينا جميعًا توخى أقصى درجات الحذر واتباع إجراءات السلامة ودعم الجهود المبذولة من أجل عبور هذه المرحلة، لذلك تقوم خدمة "وصلي" بمساعدة الأفراد على البقاء في المنازل و خاصًة كبار السن، وقضاء احتياجاتهم دون مغادرة المنزل والاختلاط بالآخرين، وهو ما يساهم أيضا في الحد من انتشار الفيروس.

Advertisements

كما أضاف أبو العلا "نحرص في كريم ومن خلال تلك الخدمة كذلك على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير كامل للمركبات، والتأكيد على المندوبين بضرورة تطهير اليدين بشكل متواصل ، مع مراعاة المسافة الآمنة في استلام وتسليم الطرد من العميل وذلك حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من العملاء والعاملين لدينا كذلك".

و اتاحت كريم خدمة "وصلي" في القاهرة وقريبا بالأسكندرية، من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء لحين اشعار آخر، كما يمكن للعملاء استخدام الخدمة فقط من خلال الحجز مسبقًا.