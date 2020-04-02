شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق آسيا تتباين وسط بداية متخبطة لتداولات الربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم الخميس، فى ظل بداية متخبطة للأسواق العالمية لتداولات الربع الثانى من العام الحالى، وتعافت الأسهم فى الصين من خسائر سابقة خلال اليوم، ليرتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 1.69% إلى حوالي 2780.64 نقطة، بينما تقدم مؤشر "شنتشن" المركب بنسبة 2.258% إلى حوالي 1697.55نقطة.

كما ارتفع مؤشر هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 0.69%، على الرغم من انخفاض أسهم بنك "إتش إس بي سي" بنسبة 2.25%.

وصعد مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 2.34% ليغلق عند 1724.86 نقة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" بنسبة 1.98% ليغلق عند 5154.30 نقطة، حيث انخفض المؤشر الفرعي المالي ثقيل الوزن بنسبة 4.21%، حيث تلاقى قطاع البنوك ضربة قوية وسط بيع أسهم البنوك الرئيسية في البلاد مثل كومنولث بنك أوف أستراليا وويستباك.

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تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي، وسط زيادة المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" داخل الدولة الآسيوية،إذ تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.4% أو 247 نقطة إلى 17819 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا توبكس" بنسبة 1.6% إلى 1330 نقطة.

وإجماليا، ارتفع مؤشر "إم إس سي أي آسيا" بنسبة 0.19% عند إغلاق تعاملات اليوم.

وتعتزم الحكومة اليابانية حظر دخول الأشخاص القادمين من 73 دولة حول العالم، ومطالبة أي شخص يصل من الخارج بعزل نفسه صحيا لمدة أسبوعين، وسط تحذيرات حكومية بأن الدولة الآسيوية على وشك الانزلاق في أزمة نتيجة جائحة "كورونا"، إذ تجاوز عدد الإصابات 2.3 ألف شخص .

ولا تزال المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لوباء الفيروس الرئوي الذي اجتاح العالم ودمر الأسواق في الأسابيع الأخيرة، تؤثر على معنويات المستثمرين، بعد أن أدى الانتشار السريع للمرض في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ تدابير صارمة من قبل الحكومات مثل عمليات الإغلاق الواسعة النطاق التي تركت الاقتصادات متجمدة فعليا في العديد من الأماكن حول العالم.