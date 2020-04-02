شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.33% بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 5.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1727.50 نقطة، بعد سلسلة من التراجع نتيجة هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 61.2 مليون سهم محققة ما قيمته 84.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1798 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفعت 14 سهما، فيما انخفضت 8 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.09%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 5.93%، ثم سهم شركة أرامكس القابضة بنسبة 3.94%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.90%، ثم سهم إعمار للتطوير بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 10 مليون ورقة بقيمة 33.2 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 2.33%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة دى إكس بى إنترتيمنتس، عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية فى الوجهة الترفيهية دى باركس آند ريزرتس، من 31 مارس لحين الانتهاء من تقييم الوضع الراهن، وهذا يشمل أيضا تعليق العمليات التشغيلية فى فندق لابيتا ومنطقة التجزئة والمطاعم ريفرلاند دبى، مضيفة أنه خلال هذه الفترة من التوقف والتى تتخلل شهر رمضان، ستقوم الشركة بتنفيذ عمليات الصيانة الدورية لكافة مرافق الوجهة، استعدادا لافتتاحها للزوار مجددا.

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ومن جانبه قال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة دى إكس بى إنترتيمنس، إنه من المبكر التوقع بدقة ومدى تأثير فيروس كورونا على النتائج المالية للشركة للعام 2020، وتماشيا مع ذلك قمنا بتفعيل الخطط البديلة، وذلك عن طريق تطبيق العديد من المبادرات لتخفيض التكاليف التشغيلية، علاوة على ما تم إنجازه من تخفيض التكاليف التشغيلية فى العام السابق.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك سيولة جيدة، إضافة لذلك تم التوصل لاتفاق مع شركائنا الماليين لتأجيل دفع نسبة من الفوائد وذلك خلال ال15 شهرا القادمة مما سيساهم فى تحسين ودعم وضع السيولة على المدى القصير.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن استقالة عضوين مستقلين من مجلس الإدارة وهما بشار المطوع، مازن السعيد، اعتبارا من يوم 1 إبريل، وذلك للتركيز على أعمالهم الخاصة.