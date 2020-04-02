شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطاقة تدعم أسهم أوروبا بعد اضطراب بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدفوعة بتعاف لأسهم شركات الطاقة بفضل تنامي الآمال في هدنة بحرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا، لكن المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا استمرت قبيل ارتفاع آخر متوقع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية. Advertisements وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مع صعود أسهم رويال داتش شل وتوتال وبي.بي بنسب تتراوح بين 3.3% و5%، وصعد مؤشر قطاع الطاقة الأوسع نطاقا 3.7%. وانخفضت أسهم هايز وهي إحدى كبرى شركات التوظيف في العالم 13% لتتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت عن إصدار طارئ للأسهم بقيمة 200 مليون جنيه استرليني (248.36 مليون دولار) اليوم.

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