شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 9449 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 10971 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3538 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1019 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مصر لصناعة الكيماويات، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصرية للمنتجعات السياحية، 250 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 1.23 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 2550 سهم، 37.58 ألف سهم، على التوالى.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 10 آلاف سهم، 87.3 ألف سهم، 110 ألف سهم، 2 مليون سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، المصرية للمنتجعات السياحية، 60 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالى، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى 11 ألف سهم.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم السويدي إليكتريك، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لتطوير صناعة البناء، ليسيكو مصر، ايديتا للصناعات الغذائية.