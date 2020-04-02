شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات وسط قفزة بالتداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسراً 1.45 نقطة ليصل إلى مستوى 1339.80 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 69 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.24% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.64%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.45%.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن عدم الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وبالتالى فأن أول إعلان لقوائم المصرف المالية المرحلية المراجعة للعام الحالى، وسوف يكون فى أغسطس المقبل عن الفترة نصف السنوية من العام الحالى

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وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن استقالة عضوين مستقلين من مجلس الإدارة وهما بشار المطوع، مازن السعيد، اعتبارا من يوم 1 إبريل، وذلك للتركيز على أعمالهم الخاصة.

فيما أعلنت شركة إنوفست، عن نتائج عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والتى وافقت على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع نتيجة إصدار أسهم جديدة بعدد 14.3 مليون سهم بما يعادل 5.73 مليون دولار، ليرتفع رأس المال بعد الزيادة إلى 120.3 مليون دولار موزع على عدد 300.8 مليون سهم.