شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي رسمي بنقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية للمواطنين فقط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أحمد الراجحي، قراراً بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي، بحسب بيان الوزارة.

وشددت الوزارة، على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينةً أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري الخاص بهذا الصدد.

وهذه التصريحات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق وتأثرت بها بعض القطاعات الاقتصادية، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.