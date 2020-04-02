شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية توقع مذكرة مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعّت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية بالتمرير (عن بُعد)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً وسط انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة الثنائية ومناقشة الفرص التجارية المحتملة التي ستعود بالنفع على البلدين الصديقين.

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وتشمل المذكرة عدداً من الأنشطة التعاونية، منها تغطية تأمين الصادرات وضمان لتغطية تمويل المشاريع الاستراتيجية، وتقديم الدعم لتأمين تمويل عدد من المشاريع الحكومية في المملكة.

وكشفت وزارة المالية في السعودية منذ أيام عن انتهائها من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 ببرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 15,568 مليار ريال سعودي، مشيرا إلى أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، حيث تبلغ الأولى170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.