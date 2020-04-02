شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شركة مدرجة بالسعودية تملكت جزءاً من أسهمها بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات لشركة السوق المالية السعودية (تداول) أن 18 شركة تملك جزءاً من أسهمها بنهاية الربع الأول من 2020، من 199 شركة مدرجة.
وتراوحت نسب التملك بين 9.9% و0.01%، وتصدر البنك السعودي للاستثمار قائمة الأكثر امتلاكاً لأسهمه بنحو 75 مليون سهم، وتملكت شركة الجبس الأهلية النسبة الأقل نحو 0.01%.
وكشفت "تداول" عن تحديث تقرير ملكية الشركات المدرجة لأسهمها، وذلك بإتاحة خاصية المقارنة مع الربع السابق لجميع الحقول المتضمنة في التقرير.
وقالت "تداول" في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام تداول بمواصلة تعزيز السوق المالية السعودية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق.
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